"Северсталь" обыграла ЦСКА и сравняла счет в плей-офф КХЛ
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Череповецкая "Северсталь" нанесла поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.
Это позволило "Северстали" сравнять счет в серии – 3-3. 14 марта в Москве пройдет решающий, седьмой матч, победитель которого выйдет в четвертьфинал.
Регулярный чемпионат ЦСКА завершил на втором месте Западной конференции, "Северсталь" - на седьмом.
ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.