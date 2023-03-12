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"Северсталь" обыграла ЦСКА и сравняла счет в плей-офф КХЛ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Череповецкая "Северсталь" нанесла поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Это позволило "Северстали" сравнять счет в серии – 3-3. 14 марта в Москве пройдет решающий, седьмой матч, победитель которого выйдет в четвертьфинал.

Регулярный чемпионат ЦСКА завершил на втором месте Западной конференции, "Северсталь" - на седьмом.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ
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