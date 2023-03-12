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"Ростов" вырвал победу над "Нижним Новгородом" в РПЛ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 19-го тура чемпионата России.

На 55-й минуте Андрей Лангович вывел "Ростов" вперед. Нижегородцы отыгрались на 64-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова. На 90+4 минуте Максим Осипенко, реализовав пенальти, провел победный для "Ростова" гол.

"Ростов" набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" - на 13-й строчке, 19 очков.

футбол РПЛ
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