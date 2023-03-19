Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Серхио Перес одержал победу в гонке Гран-при Саудовской Аравии - второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым стал напарник Переса Макс Ферстаппен. Третье место занял Фернандо Алонсо из Aston Martin.
Бонусное очко за самый быстрый круг в гонке получил Ферстаппен.
До финиша гонки не добрались двое пилотов: Лэнс Стролл (Aston Martin) сошел на 18-м круге из-за технических проблем, Александр Албон (Williams) - по аналогичной причине на 30-м.
Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Австралии, которое пройдет с 31 марта по 2 апреля.