Поиск

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Фото: Lars Baron/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пилот команды Red Bull Серхио Перес одержал победу в гонке Гран-при Саудовской Аравии - второго этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал напарник Переса Макс Ферстаппен. Третье место занял Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Бонусное очко за самый быстрый круг в гонке получил Ферстаппен.

До финиша гонки не добрались двое пилотов: Лэнс Стролл (Aston Martin) сошел на 18-м круге из-за технических проблем, Александр Албон (Williams) - по аналогичной причине на 30-м.

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Австралии, которое пройдет с 31 марта по 2 апреля.

Саудовская Аравия Формула-1 Серхио Перес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции работают над защитой Олимпиады от атак с помощью дронов

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, выиграв 19-й матч подряд

Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, выиграв 19-й матч подряд

РФС подтвердил проведение матча сборной России с Ираном

РФС подтвердил проведение матча сборной России с Ираном

МЮ сыграет с "Севильей" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

"Манчестер Сити" и "Бавария" сыграют друг с другом в четвертьфинале ЛЧ

"Манчестер Сити" и "Бавария" сыграют друг с другом в четвертьфинале ЛЧ

Головин и Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на сбор в марте

Головин и Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на сбор в марте

"Ференцварош" Черчесова выбыл из Лиги Европы УЕФА

Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });