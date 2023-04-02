Баскетболисты ЦСКА второй раз подряд обыграли "Автодор" в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес поражение саратовскому "Автодору" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Поединок, состоявшийся на столичной арене "Мегаспорт" в воскресенье, завершился со счетом 111:85 (34:21, 31:18, 24:20, 22:26).

На старте первого раунда плей-офф 31 марта армейцы у себя обыграли саратовцев со счетом 103:68. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч команды проведут 5 апреля в Саратове. В случае победы ЦСКА пробьется в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Пари Нижний Новгород"-"Локомотив-Кубань" (текущий счет в серии - 0-1).

Еще две пары четвертьфинальных серий составили УНИКС-"Парма-Пари" (1-0) и "Зенит"-МБА (0-1).

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, который выиграл ЦСКА, завершился 26 марта. Плей-офф начался 31 марта. Победитель Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 определится не позднее 22 мая.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является петербургский "Зенит".