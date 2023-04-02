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"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в 21-м туре РПЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" и "Оренбурга" не определили победителя в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Самаре - 1:1. В составе "Крыльев Советов" отличился Дмитрий Цыпченко (7-я минута). "Оренбург" ответил точным ударом Дмитрия Воробьева (30).

"Оренбург" располагается на седьмой строчке таблицы РПЛ, имея в активе 35 очков. "Крылья Советов" - 12-е, у команды 21 очко.

Соперником "Крыльев Советов" в 22-м туре станет "Сочи". "Оренбург" сыграет с "Ростовом". Матчи запланированы на 9 и 10 апреля соответственно.

Крылья Советов Оренбург РПЛ футбол
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