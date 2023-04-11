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Чемпион мира Петровский уверен, что к бою с Вишевым подойдет с готовностью в 110%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Марк Петровский заявил о полной готовности к предстоящему поединку против своего соотечественника Владислава Вишева.

"Уже совсем скоро состоится мой четвертый бой на профессиональном ринге. Хочу пожелать Владиславу Вишеву подойти к поединку в хорошей форме, потому что мы готовы к этому противостоянию на 100%, а 18 апреля будем готовы на 110%. Мои кулаки заряжены, буду бить и буду стараться попадать хорошо", - приводит слова Петровского пресс-служба Федерации бокса России.

"Так что, Владислав, будь готов. Возможно, ты смотрел мой последний поединок, но я бы не советовал делать по нему какие-то выводы - 18 апреля против тебя выйдет совсем другой Марк Петровский. Владислав, увидимся в Уфе и давай покажем красивый бой", - заявил спортсмен.

Шестираундовый поединок представителей тяжелого веса пройдет 18 апреля в Уфе и возглавит турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России.

На счету чемпиона мира 24-летнего Петровского на профессиональном ринге три поединка, во всех он одержал победы, в том числе две - нокаутом. 27-летний Вишев выиграл пять поединков (два - нокаутом), один раз потерпел поражение.

бокс Марк Петровский Владислав Вишев
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