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Соревнования IRONSTAR в "Лужниках" откроют сезон триатлона в России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Соревнования по триатлону Лига триатлона ФТР & IRONSTAR 1/8 Moscow Luzhniki пройдут на территории Олимпийского комплекса "Лужники" 21-22 апреля в Москве.

"В рамках спортивного фестиваля на территории Олимпийского комплекса "Лужники" пройдут триатлонные гонки, женский и детский забеги, а также акватлон (разновидность триатлона, состоящая из двух дисциплин: плавания и бега для юниоров)", - говорится в сообщении.

21 апреля состоится женский забег на 5 км IRONLADY и детский – STARKIDS – для детей от 0 до 12 лет. 22 апреля пройдет гонка на триатлонной дистанции ⅛ (от классических дистанций. Участники преодолеют 380 м на плпвательном этапе, 20,5 км во время велогонки и на 5 км в рамках забега.

"В этом году мы расширяем наш соревновательный календарь: летом мы впервые проведем соревнования в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, чтобы как можно больше любителей спорта и активного образа жизни могли попробовать себя в триатлоне. Помимо этого, мы очень рады, что количество участников в юниорских соревнованиях по акватлону продолжает расти, мы верим, что за этими ребятами стоит большое спортивное будущее", – заявил генеральный директор компании IRONSTAR Владимир Шейкин.

IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону. Он объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.

Лужники
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