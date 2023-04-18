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Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте турнира в Штутгарте

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Штутгарте.

Результат встречи – 6:1, 6:1 в пользу представительницы Испании.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина занимает восьмое место – наивысшее среди россиянок. Бадоса – на 31-й строчке.

Турнир в Штутгарте является соревнованием категории WTA 500, призовой фонд – 780,6 тыс. евро.

Дарья Касаткина
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