Первая ракетка России Касаткина проиграла на старте турнира в Штутгарте
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира в Штутгарте.
Результат встречи – 6:1, 6:1 в пользу представительницы Испании.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина занимает восьмое место – наивысшее среди россиянок. Бадоса – на 31-й строчке.
Турнир в Штутгарте является соревнованием категории WTA 500, призовой фонд – 780,6 тыс. евро.