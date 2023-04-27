Поиск

"Ак Барс" победил ЦСКА и перевел финальную серию КХЛ в седьмой матч

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили соперников из московского ЦСКА в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Москве - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Победу "Ак Барсу" принесли голы Артема Галимова (8-я минута), Вадима Шипачева (39) и Никиты Дыняка (60).

"Ак Барс" сравнял счет в серии до четырех побед - 3:3.

Обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче серии, который пройдет в Казани 29 апреля.

ЦСКА - действующий обладатель трофея.

Ак Барс КХЛ ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии чемпионского матча

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в ключевом матче чемпионата Англии

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Глава ОКР назвал произволом рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов

В РФС сочли, что продажа пива вернет болельщиков на стадионы

"Ак Барс" победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии чемпионского матча

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });