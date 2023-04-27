"Ак Барс" победил ЦСКА и перевел финальную серию КХЛ в седьмой матч
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили соперников из московского ЦСКА в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи в Москве - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Победу "Ак Барсу" принесли голы Артема Галимова (8-я минута), Вадима Шипачева (39) и Никиты Дыняка (60).
"Ак Барс" сравнял счет в серии до четырех побед - 3:3.
Обладатель Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче серии, который пройдет в Казани 29 апреля.
ЦСКА - действующий обладатель трофея.