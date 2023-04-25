"Ак Барс" победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" нанес поражение московскому ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок в столице Татарстана, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, за которых отличились Александр Радулов (30 мин) и Станислав Галиев (53). За армейцев шайбу забросил Прохор Полтапов (20).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Москве.

ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. Также армейцы в финальной серии побеждали в 2019 году. "Ак Барс" брал кубок в 2009, 2010 и 2018 гг. Больше никто из команд не завоевывал главный трофей КХЛ три раза.

ЦСКА и "Ак Барс" играют в решающей стадии второй раз в истории КХЛ. В сезоне-2017/2018 финальную серию со счетом 4-1 выиграл "Ак Барс", которым тогда тоже руководил Зинэтула Билялетдинов.

В текущем сезоне на пути к финалу "Ак Барс" в Восточной конференции обыграл нижегородский "Нефтехимик", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард". ЦСКА на "Западе" преодолел сопротивление череповецкой "Северстали", ярославского "Локомотива" и петербургского СКА.