Поиск

На Манежной площади запустили обратный отсчет 300 дней до старта "Игр Будущего"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Церемония запуска индикатора обратного отсчета "300 дней до Игр Будущего" состоялась на Манежной площади в Москве в субботу.

Старт обратному отсчету дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Церемонию в Казани провел глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

К собравшимся с приветствием в видеоформате обратился президент РФ Владимир Путин.

"Игры Будущего" объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства", - говорится в обращении, размещенном в телеграм-канале Кремля.

"Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу", - сказал глава государства.

Чернышенко сообщил, что более 50 стран подтвердили свое намерение участвовать в Играх в тестовых соревнованиях приняли участие представители 15 стран.

"Игры Будущего" - международный турнир по 16 дисциплинам - состоится в Казани с 22 февраля по 2 марта 2024 года.

В формате "фиджитал" (классический спорт + киберспорт) оценивается физическая подготовка спортсменов, а также их цифровая сноровка, для победы участникам предстоит проявить себя и на спортивной площадке, и в виртуальном пространстве. Все дисциплины поделены на пять вызовов: спорт, скорость, тактика, технология и стратегия.

Всего в Казани в 2024 году ожидается более 2000 спортсменов со всех континентов.

Указ президента о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" был подписан в декабре 2022 года.

Дмитрий Чернышенко игры будущего
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Миннесота" Капризова выбыла из Кубка Стэнли НХЛ

"Динамо" проиграло "Факелу" в приуроченном к своему 100-летию матче РПЛ

Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде

Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде

Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира Masters в Мадриде

Касаткина победила Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Касаткина победила Павлюченкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

"Ак Барс" победил ЦСКА и перевел финальную серию КХЛ в седьмой матч

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии чемпионского матча

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в ключевом матче чемпионата Англии

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });