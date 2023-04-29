На Манежной площади запустили обратный отсчет 300 дней до старта "Игр Будущего"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Церемония запуска индикатора обратного отсчета "300 дней до Игр Будущего" состоялась на Манежной площади в Москве в субботу.

Старт обратному отсчету дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Церемонию в Казани провел глава республики Татарстан Рустам Минниханов.

К собравшимся с приветствием в видеоформате обратился президент РФ Владимир Путин.

"Игры Будущего" объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства", - говорится в обращении, размещенном в телеграм-канале Кремля.

"Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу", - сказал глава государства.

Чернышенко сообщил, что более 50 стран подтвердили свое намерение участвовать в Играх в тестовых соревнованиях приняли участие представители 15 стран.

"Игры Будущего" - международный турнир по 16 дисциплинам - состоится в Казани с 22 февраля по 2 марта 2024 года.

В формате "фиджитал" (классический спорт + киберспорт) оценивается физическая подготовка спортсменов, а также их цифровая сноровка, для победы участникам предстоит проявить себя и на спортивной площадке, и в виртуальном пространстве. Все дисциплины поделены на пять вызовов: спорт, скорость, тактика, технология и стратегия.

Всего в Казани в 2024 году ожидается более 2000 спортсменов со всех континентов.

Указ президента о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" был подписан в декабре 2022 года.