Сергей Шойгу вручил ЦСКА орден Александра Невского

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов со столетним юбилеем ЦСКА и вручил клубу орден Александра Невского, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодняшнее столетие говорит о многом, я не знаю в мире клуба, который бы имел такую историю, как ЦСКА. Нет такого клуба, который имел бы столько олимпийских наград, столько чемпионов мира", - сказал Шойгу в обращении к участникам торжественного мероприятия в Центральном академическом театре российской армии в субботу.

По словам главы российского военного ведомства, историю определяют люди. "Люди - это имена, это фамилии, это звания, это заслуги, это подвиги. Это все имеет ЦСКА. Такие герои, как Всеволод Бобров, Анатолий Тарасов, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов. Это люди, которые делали историю нашей страны, историю не только ЦСКА, а историю нашего спорта", - отметил Шойгу.

Министр обороны РФ поблагодарил ветеранов клуба, которые способствовали его сохранению в непростые для страны времена.

В рамках торжественного мероприятия традиционно состоялось вручение премии "Армеец года". К столетию спортивного клуба было учреждено пять специальных номинаций, в которых наградили спортсменов и ветеранов ЦСКА.