Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх-2024 в случае успеха в квалификации и допуска к соревнованиям, составит не более 180 человек, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Прохождение квалификационных соревнований ещё не гарантирует участие в Олимпийских играх, так как будут специальные требования, выработанные Международным олимпийским комитетом", - заявил Матыцин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"В случае если наши спортсмены пройдут квалификационный отборочный турнир и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны будет порядка 180 спортсменов. В этой ситуации мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными федерациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран", - отметил глава ведомства.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к Вооруженным силам РФ - к примеру, к ЦСКА.