Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Волейболист казанского "Зенита" Александр Волков объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Заканчиваю карьеру, заканчиваю чемпионом. Спасибо партнерам, друзьям. Спасибо за всё, что было в моей карьере", - приводит слова 38-летнего Волкова "Матч ТВ".

Заявлению спортсмена предшествовала победа "Зенита" над московским "Динамо" в третьем матче финальной серии чемпионата России. Выигрыш принес "Зениту" статус 11-кратного чемпиона страны.

Волков – шестикратный чемпион России, в составе сборной страны по разу стал победителем Олимпийских игр, Кубка мира и Мировой лиги.