"Крылья Советов" и "Локомотив" сыграли вничью в 27-м туре чемпионата России по футболу
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с соперниками из московского "Локомотива".
Воскресный поединок в Самаре завершился со счетом 1:1. На гол нападающего самарцев Дмитрия Цыпченко (41-я минута) гости ответили точным ударом Вильсона Изидора (48).
"Локомотив" располагается на девятой строчке таблицы РПЛ, имея в активе 36 очков. "Крылья Советов" занимают 12-е место, набрав 26 баллов.