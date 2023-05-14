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"Крылья Советов" и "Локомотив" сыграли вничью в 27-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с соперниками из московского "Локомотива".

Воскресный поединок в Самаре завершился со счетом 1:1. На гол нападающего самарцев Дмитрия Цыпченко (41-я минута) гости ответили точным ударом Вильсона Изидора (48).

"Локомотив" располагается на девятой строчке таблицы РПЛ, имея в активе 36 очков. "Крылья Советов" занимают 12-е место, набрав 26 баллов.

Крылья Советов Локомотив РПЛ футбол
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