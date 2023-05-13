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"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства

"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче после досрочного чемпионства
Матео Кассьерра ("Зенит") и Михайло Баньяц ("Краснодар")
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) сыграл вничью с соперниками из "Краснодара" в матче 27-го тура РПЛ.

Результат игры в Санкт-Петербурге - 2:2. За "Зенит" отличились Малком (15-я минута) и Матео Кассьерра (90+6). В составе "Краснодара" голы забили Михайло Баньяц (51) и Алексей Ионов (58).

Малком лидирует в гонке бомбардиров с 23-мя голами.

"Зенит" в прошлом туре досрочно выиграл чемпионат, после 27 матчей в активе команды 65 очков. "Краснодар" идет на шестой позиции, набрав 43 очка.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Оренбургом", "Краснодар" - с "Ростовом". Матчи пройдут 20 и 21 мая соответственно.

футбол РПЛ Зенит Краснодар
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