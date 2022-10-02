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"Ахмат" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли московское "Динамо" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в столице Чечни завершилась со счетом 2:1. Мячи в составе победителей забили Антон Швец (22 мин) и Лечи Садулаев (43). За гостей один гол реализовал Ярослав Гладышев (90+4).

В турнирной таблице РПЛ "Ахмат" поднялся с девятого на седьмое место, набрав 17 очков. "Динамо" опустилось на восьмое место (16).

РПЛ футбол
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