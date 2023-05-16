ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

Часы обратного отсчета Европейских игр в Кракове, Польша Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спортсмены из России и Белоруссии не примут участия в Европейских играх-2023 в Польше, заявляют в Европейском олимпийском комитете.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится", - цитирует Inside the Games заявление ЕОК.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

27 января этого года ЕОК объявил о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям. 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.