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ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе

ЕОК исключил участие россиян в Европейских играх в любом статусе
Часы обратного отсчета Европейских игр в Кракове, Польша
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спортсмены из России и Белоруссии не примут участия в Европейских играх-2023 в Польше, заявляют в Европейском олимпийском комитете.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится", - цитирует Inside the Games заявление ЕОК.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

27 января этого года ЕОК объявил о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям. 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

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