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Гвинейский футболист "Локомотива" задумался о паспорте РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Локомотива" гвинеец Франсуа Камано анонсировал возможное получения российского гражданства.

"Если получится остаться в России и в "Локомотиве", попрошу руководство клуба начать процедуру по получению российского гражданства", - приводит слова Камано "Матч ТВ".

"Но пока рано говорить об этом. Мне здесь нравится, если останусь тут, российский паспорт упростит жизнь мне и семье", - заявил футболист.

По его словам, российский паспорт ему нужен, в том числе, и для того, чтобы избежать проблем с поездками между странами.

"Инициатива исходит не от меня, меня только спросили на интервью и я сказал, что было бы здорово. В первую очередь для себя, чтобы путешествовать без проблем. Были уже проблемы с пересечением границ", - сказал Камано.

27-летний Камано перешел в "Локомотив" из французского "Бордо" в августе 2020 года.

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