Удаление футболиста "Спартака" в матче с "Химками" признано ошибочным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза счел ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка показать вторую желтую карточку и, следовательно, удалить полузащитника "Спартака" Даниила Денисова в матче РПЛ против "Химок", сообщает пресс-служба РФС.

"Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды "Спартак" №97 Даниила Денисова на 45+1-й минуте матча", - говорится в сообщении.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды "Химки" №16 Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды "Химки", симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве", - подчеркнули в РФС.

"В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции", - отмечается в тексте обращения.

"Спартак" обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуляка по пяти эпизодам. Помимо удаления Денисова, клуб попросил оценить моменты с "неудалением игрока "Химок" Аяза Гулиева на 51-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота "Химок" на 53-й и 66-й минутах матча и неудалением игрока "Химок" Стефана Мелентиевича на 90+5-й минуте матча". В этих эпизодах решения арбитра признаны верными.

Матч прошел 13 мая в рамках 27-го тура РПЛ в Химках и завершился со счетом 1:1.