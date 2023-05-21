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Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР

Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР
Даниил Медведев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АTP)категории Masters 1000 в Риме.

В воскресенье россиянин в финале обыграл датчанина Хольгера Руне - 7:5, 7:5.

В рейтинге АТР Медведев занимает третье место, Руне - седьмое.

В активе 27-летнего Медведева теперь шесть побед на турнирах серии Masters, причем, в столице Италии он впервые завоевал титул на грунтовом покрытии. Всего на счету Медведева 20 титулов АТР.

В понедельник, 22 мая, в обновленном рейтинге АТР Медведев поднимется на вторую строчку, обойдя серба Новака Джоковича.

Даниил Медведев теннис
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