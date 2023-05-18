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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира Masters в Риме.

Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает третье место, Ханфманн – 101-е.

Соперник россиянина по полуфиналу определится в матче между Стефаносом Циципасом (Греция, №5 рейтинга ATP) – Борна Чорич (Хорватия, 16).

Призовой фонд турнира АТР в Риме Internazionali BNL d'Italia (грунт) в 2023 году составляет свыше 7,7 млн евро. Победитель получит более 1 млн евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Даниил Медведев Рим теннис Ассоциация теннисистов-профессионалов
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