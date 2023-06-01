"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Шесть клубов Российской премьер-лиги по итогам 2022 года оказались убыточными, следует из финансового отчета, опубликованного на сайте Российского футбольного союза.
Самым убыточным из них оказался московский "Спартак". Его убыток составил свыше 2,35 млрд руб. Далее идут "Краснодар" (свыше 1,17 млрд), "Торпедо (свыше 541, 1 млн), ЦСКА (свыше 454 млн), "Химки" (свыше 310, 1 млн), "Ростов" (свыше 54,3 млн).
Из десяти клубов, оказавшихся в плюсе, самый доходный – самарский ФК "Крылья Советов" (доход - свыше 777,4 млн руб.). Второе место занимает "Сочи" (более 750,2 млн), третье – петербургский "Зенит" (свыше 647,4 млн).