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Десять россиян сыграют в третьем круге Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В пятницу стартует программа третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже в мужском и женском одиночных разрядах. До этой стадии соревнования добрались десять российских теннисистов.

Из пяти заявленных в основной сетке мужского турнира россиян борьбу за выход в четвертый круг поведут два спортсмена. В женском разряде из 12 россиянок (не считая снявшейся из-за травмы до старта турнира 55-й ракетки мира Анны Калинской) осталось 10.

В третьем круге сыграют следующие представители России:

Карен Хачанов (№ 11 мирового рейтинга) – Танаси Коккинакис (Австралия, 108)

Лоренцо Сонего (Италия, 48) – Андрей Рублев (7)

Пэйтон Стирнс (США, 69) – Дарья Касаткина (9)

Анастасия Павлюченкова (333) – Анастасия Потапова (25)

Анна Блинкова (56) – Элина Свитолина (Украина, 192)

Камилла Рахимова (82) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Клара Таусон (Дания, 127) – Элина Аватесян (134)

Екатерина Александрова (23) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)

Мирра Андреева (143) – Коко Гауфф (США, 6)

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд Roland Garros в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Roland Garros теннис
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