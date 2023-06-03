"Нижний Новгород" и "Факел" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Футбольным клубам "Нижний Новгород" и "Факел" (Воронеж) предстоит сыграть с клубами Первой лиги за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

"Нижний Новгород" в субботу со счетом 2:0 обыграл дома в заключительном, 30-м туре РПЛ "Химки" (на 34-й минуте отличился Дмитрий Стоцкий, на 83-й - Кирилл Гоцюк) и с 30 очками разместился на 13-м месте.

"Факел" в гостях уступил "Зениту" - 0:1 (Александр Ерохин, 82) и, также набрав 30 баллов, финишировал на 14-й строчке.

После победы над московским "Спартаком" со счетом 1:0 (Бенхамина Гарре, 55) необходимости участвовать в стыковых матчах избежали самарские "Крылья Советов", с 32 баллами поднявшиеся на 12-е место.

По регламенту, клубы РПЛ, занявшие 13-е и 14-е места, должны играть с четвертой и третьей командами Первой лиги соответственно. Однако финишировавшая в этой лиге третьей владикавказская "Алания" не прошла лицензирование, поэтому с "Факелом" сыграет красноярский "Енисей" (четвертое место в Первой лиге), с "Нижним Новгородом" - московский ФК "Родина".

Напрямую вылетают из РПЛ, как сообщалось "Химки" (Московская область) и "Торпедо" (Москва), возвращаются в главный дивизион "Рубин" (Казань) и "Балтика" (Калининград).