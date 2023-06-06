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Сальников усомнился в допуске российских пловцов к стартам в июле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что Бюро Международной федерации плавания (FINA) на заседании в июле не станет снимать отстранение с российских пловцов

"Ожидаю, что комиссия сделает какие-то выводы, сделает предложение Бюро FINA, которое примет решение. Полагаю, FINA решение не примет, пока не дождется решения Международного олимпийского комитета (МОК), потом будет отшлифовывать свою позицию. Это все смешивается с выборами в МОК, это внутренние процессы мешают объективно оценке", - сказал Сальников в ходе брифинга "Ведомостей" во вторник.

В марте 2023 года FINA заявила о создании комиссии по изучению рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов до международных соревнований.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ раскритиковали выдвинутые рекомендации МОК.

МОК Владимир Сальников FINA
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