Агент Даниила Медведева посетовал на проблемы с визами у россиян перед Wimbledon

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Не более 15 процентов российских участников теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне получили визы в Великобританию, рассказал агент второй ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль.

"На данный момент 15% наших теннисистов получили визы в Англию на "Уимблдон", остальные - нет. Все процедуры были соблюдены, при подаче на английскую визу мы запросили экспресс рассмотрение, которое для нас англичане закрыли, причем, деньги за это взяли вперед", - рассказал агент в ходе брифинга "Ведомостей" во вторник.

"Игроки пока в подвешенном состоянии, им надо готовиться к турниру. Мы надеемся, что визы будут даны, но это будет сделано в самый последний момент", - отметил он.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля.