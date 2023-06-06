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Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros

Россиян в мужском и женском одиночных разрядах турнира не осталось

Хачанов проиграл Джоковичу и выбыл из Roland Garros
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу третьей ракетки мира из Сербии. Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 11-е место.

В 1/2 финала Джокович сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер рейтинга АТР) и греком Стефаносом Циципасом (5).

Хачанов был последним представителем России в мужском одиночном разряде Roland Garros.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Карен Хачанов Roland Garros теннис Новак Джокович
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