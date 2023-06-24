Рублев вышел в финал турнира в Германии, где сыграет с Бубликом
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Роберто Баутисту-Агута в полуфинале турнира в Галле (Германия).
Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимающего седьмое место. Баутиста-Агут – на 23-й строчке.
В финале Рублев сыграет с ранее выступавшем за Россию представителем Казахстана Александром Бубликом (№48 рейтинга ATP).
Соревнование входит в категорию турниров ATP 500, призовой фонд - около 2,2 млн евро.