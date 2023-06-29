Российский боксер Силягин оказался легче конголезца Мукалы на взвешивании перед боем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин оказался легче конголезского боксера Патрика Мукалы на процедуре взвешивания накануне поединка.

Вес Силягина составил 76,1 кг, Мукалы – 76,2 кг.

Восьмираундовый поединок представителей второго среднего веса возглавит масштабный вечер профессионального бокса "Кубок Победителей", который пройдет в Красноярске 30 июня.

В качестве профессионала 29-летний Силягин является непобежденным боксером, он выиграл все 13 (шесть - нокаутом) поединков. В свою очередь, 29-летний Мукала выиграл 14 боев (13 - нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Также состоялось взвешивание и других участников турнира.

Легковес Эльнур Самедов (16-1, КО 6) встретится с проживающим в Нижневартовске Рустамом Камиловым (12-2-1, КО 6). Вес Самедова составил 61,1 кг, а Камилова – 61,2 кг.

Россиянин Алексей Скомороха (2-2) выйдет на ринг в 6-раундовом бою в первом среднем весе против Мирзакамола Нематова (9-3, КО 3) из Узбекистана. Вес Скоморохи составил 69 кг, а Нематова – 69,85 кг.

Россиянин Павел Фёдоров (2-0) в 6-раундовом поединке в первом полусреднем весе встретится с Улугбеком Каюмбоевым (6-0, КО 5) из Узбекистана. Официальный вес Фёдорова – 61,2 кг, Каюмбоева – 60,8 кг.