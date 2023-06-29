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Семнадцатилетний бразильский футболист Педро перейдет в "Зенит"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Зенит" договорился с бразильским "Коринтиансом" договоренности о переходе в российскую команду форварда Педро, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет", - говорится в сообщении. Сейчас футболисту 17 лет, совершеннолетия он достигнет 9 февраля 2024 года.

Педро стал заниматься футболом в академии "Коринтианса" в возрасте 9 лет, полноценный контракт с клубом подписал в марте 2022 года. На счету нападающего - четыре матча и один гол в составе юношеской сборной Бразилии, а также восемь игр и два мяча в составе молодежной национальной команды.

В настоящее время в "Зените" есть семь бразильцев - защитники Роберт Ренан, Родриго, Сантос Дуглас, полузащитники Вендел, Густаво Мантуан, нападающие Клаудиньо, Малком (оба получили российский паспорт).

Зенит футбол Коринтианс
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