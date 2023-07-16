Российский теннисист Демин проиграл в финале юниорского Уимблдона

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Ярослав Демин потерпел поражение от британца Энри Сирла в финале юниорского разряда теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу представителя Великобритании.

Демин занимает 1278-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Сирл - 1583-ю.

17-летний Демин впервые добрался до финала турнира Большого шлема в одиночном юниорском разряде. В текущем году он стал победителем парного юниорского разряда на Roland Garros.

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.