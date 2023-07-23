В Москве пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" пройдут в столице с 29 августа по 2 сентября в районе Крылатское, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году в Москве пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли". Соответствующее решение принято на заседании Президиума Правительства Москвы (...) В 2023 году соревнования "Кубок доброй воли" пройдут с 29 августа по 2 сентября на Гребном канале в районе Крылатское", - сказал Собянин, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы в воскресенье.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, отметил мэр.

По его словам, 2 сентября, в акватории Москвы-реки рядом с Парком Горького состоятся показательные выступления по популярным видам гребли на байдарках и каноэ, в том числе канополо, гребле на лодках "Дракон", SUP-гребле, а также финальные заезды на дистанции 200 метров и эстафета.

Собянин напомнил, что состязания проводятся ежегодно с 2014 года по дисциплинам чемпионата и первенства мира среди основных, юниорских и молодежных составов сборных команд, включая параспортсменов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.