"Зенит" заявил о переходе в команду футболиста сборной Сербии Страхини Эраковича

Страхиня Эракович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Зенит" договорился с сербским клубом "Црвена Звезда" о переходе защитника национальной сборной Сербии Страхини Эраковича, сообщается в воскресенье на официальном сайте петербургской футбольной команды.

"Зенит" подписал контракт с Эраковичем сроком на четыре года с возможностью продления еще на один год.

Ранее в июле сообщалось, что "Црвена Звезда" согласовала трансфер Эраковича со "Спартаком": планировалось подписание контракта с футболистом на три года с возможностью продления на еще один сезон. Однако подписал контракт с игроком "Зенит".

Сербский футболист в интервью, опубликованном на сайте "Зенита", заявил, что "практически не раздумывал" и сразу же согласился перейти в "Зенит", когда появилась такая возможность.

Эракович - воспитанник "Црвены Звезды" - родился 22 января 2001 года. В сезоне 2019/2020 года он играл в дочернем клубе "Графичар", а в основном составе "Црвены Звезды" начал играть в 2020 году. В национальной сборной Сербии впервые сыграл 2 июня 2022 года. На счету футболиста - 21 матч и два забитых мяча.