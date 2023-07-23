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"Зенит" заявил о переходе в команду футболиста сборной Сербии Страхини Эраковича

"Зенит" заявил о переходе в команду футболиста сборной Сербии Страхини Эраковича
Страхиня Эракович
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Зенит" договорился с сербским клубом "Црвена Звезда" о переходе защитника национальной сборной Сербии Страхини Эраковича, сообщается в воскресенье на официальном сайте петербургской футбольной команды.

"Зенит" подписал контракт с Эраковичем сроком на четыре года с возможностью продления еще на один год.

Ранее в июле сообщалось, что "Црвена Звезда" согласовала трансфер Эраковича со "Спартаком": планировалось подписание контракта с футболистом на три года с возможностью продления на еще один сезон. Однако подписал контракт с игроком "Зенит".

Сербский футболист в интервью, опубликованном на сайте "Зенита", заявил, что "практически не раздумывал" и сразу же согласился перейти в "Зенит", когда появилась такая возможность.

Эракович - воспитанник "Црвены Звезды" - родился 22 января 2001 года. В сезоне 2019/2020 года он играл в дочернем клубе "Графичар", а в основном составе "Црвены Звезды" начал играть в 2020 году. В национальной сборной Сербии впервые сыграл 2 июня 2022 года. На счету футболиста - 21 матч и два забитых мяча.

Зенит Црвена Звезда футбол
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