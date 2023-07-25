"Локомотив" обыграл "Урал" в стартовом матче Кубка России по футболу
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" дома в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1.
На гол полузащитника гостей Тимура Аюпова (8 мин) "железнодорожники" ответили точными ударами Вильсона Изидора (34) и Наира Тикнизяна (49).
В группе В также принимают участие "Ростов" и казанский "Рубин".
В другом матче вторника "Динамо" проиграло нижегородскому "Пари НН". Основное время завершилось со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти. Команды принадлежат квартету из группы D, в которой также играют "Краснодар" и столичный "Спартак".
Кубок России сезона-2023/2024 стартовал во вторник играми группового этапа "пути Российской премьер-лиги". Действующий обладатель титула - московский ЦСКА.