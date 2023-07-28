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Батыргазиев недоволен собой в победном поединке над Фрометой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев раскритиковал себя за качество действий в победном поединке против колумбийца Фрэнсиса Фрометы.

"При этом я признаюсь, что недоволен своим выступлением. Есть недоработки, есть и другие моменты, над которыми нужно работать. Скажу одно – не получилось реализовать то, что нарабатывали. Но главное – победа", - приводит слова Батыргазиева Федерация бокс России.

Как сообщалось, в пятницу Батыргазиев победил в 10-раундовом поединке Фромету единогласным решением судей.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку, я её чувствовал. С каждым раундом мы прибавляли, никто не хотел уступать, каждый из нас старался навязывать свой бокс. Думаю, на протяжении десяти раундов зрители смогли насладиться красотой бокса, где не было никаких грязных моментов. Мне было приятно разделить с ним ринг. Спасибо, Фрэнсис Фромета", - сказал Батыргазиев.

Батыргазиев выиграл на профессиональном ринге девятый бой подряд, поражений он не имеет. Фромета потерпел первое поражение при 17 победах (11 – нокаутом).

бокс
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