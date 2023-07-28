Чемпион ОИ Батыргазиев выиграл девятый бой подряд на профессиональном ринге
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Альберт Батыргазиев победил доминиканца Франсиса Фромету на вечере профессионального бокса в Ханты-Мансийске.
По итогам десяти раундов представителей легкого веса победа российского боксера была присуждена единогласным решением судей.
В результате олимпийский чемпион Батыргазиев выиграл на профессиональном ринге девятый бой подряд, поражений он не имеет. Фромета потерпел первое поражение при 17 победах (11 – нокаутом).