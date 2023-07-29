Теннисистку Павлюченкову не пустили на турнир в Чехию

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что ее не пустили в Чехию для участия в турнире WTA в Праге.

Как напоминает "Спорт-Экспресс", 28 июля сообщалось, что спортсменке из РФ не разрешили въезд в Чехию, при этом ее имя не обнародовалось.

В свою очередь Павлюченкова в соцсетях поделилась этой новостью и опубликовала свой комментарий. Она сообщила, что не сможет выступать на турнире в Праге.

"Всем привет! Как вы можете понять из предыдущего поста, я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе... Я продолжу готовиться на покрытии "хард", чтобы поучаствовать в американских турнирах. Увидимся в Цинцинатти и на US Open", — написала теннисистка.

Prague Open пройдет с 29 июля по 6 августа.