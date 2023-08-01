"Валенсия" запретит продажу семечек на стадионе из-за нашествия крыс

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Валенсия" решила отказаться от продажи семечек на домашнем стадионе команды ради борьбы с антисанитарией, сообщает Marca.

В клубе посетовали, что шелуха от семечек, оставшаяся на трибунах, стала объектом для привлечения внимания крыс. Последних из-за накопившегося мусора становится все больше, что вызывает дополнительные неудобства. Между тем, на стадионе работает спецтехника для утилизации скорлупы, однако на шум этих машин стали жаловаться жители района.

Чтобы исправить эту ситуацию, "Валенсия" призывает воздержаться от употребления семечек на стадионе или же носить с собой пакет для шелухи.

Шестикратный чемпион Испании "Валенсия" домашние матчи проводит на стадионе "Месталья", вмещающем почти 49500 зрителей.