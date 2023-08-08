Ласицкене получила wild card на финал "Королевы российского спорта"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила возможность выступить в финале легкоатлетической "Королевы российского спорта", сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение допустить победителей и призеров Олимпийских игр 2020 из России и Беларуси для участия в финале серии профессиональных соревнований "Королева российского спорта". Таким образом, специальное приглашение для участия в соревнованиях получили прыгуны в высоту: олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и бронзовый призер Игр Максим Недосеков из Беларуси", - говорится в сообщении.

"Если эти два спортсмена подтвердят свое участие в финале "Королевы спорта", то они будут допущены до соревнований дополнительно к восьмерке лучших, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона. Такое решение сегодня, 8 августа, принял Президиум ВФЛА", - подчеркнули в организации.

Финал "Королевы российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. Первые два дня соревнований будут проходить на стадионе "Калининец", а прыжок в высоту состоится 19 августа в Историческом сквере Екатеринбурга, где запланированы основные празднования 300-летия города.

Ласицкене не смогла квалифицироваться в финал "Королевы российского спорта" из-за травмы.