Ласицкене констатировала завершение международной карьеры

Российская спортсменка Мария Ласицкене Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене предположила, что больше не выступит в международных соревнованиях.

"Я считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала этого", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

"Все давно решено, и что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я не готова еще завершать карьеру, я хочу попрыгать", - добавила она.

Помимо золота ОИ Ласицкене трижды выигрывала чемпионаты мира.

В настоящее время российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации.