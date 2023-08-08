Поиск

"Локомотив" обыграл "Рубин" в Кубке России по футболу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над соперниками из казанского "Рубина" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Игра в Казани завершилась со счётом 1:0. Победу гостям принёс точный удар Владислава Сарвели (64-я минута).

"Локомотив" лидирует в группе B, набрав 6 очков. "Рубин" идёт на последнем четвёртом месте (0 очков). Второе и третье места делят "Урал" и "Ростов", у которых по три очка.

В третьем туре "Локомотив" 30 августа сыграет с "Ростовом". "Рубин" днем ранее встретится с "Уралом".

Локомотив Рубин футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

Месси в третьем матче подряд оформил дубль за "Интер Майами"

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });