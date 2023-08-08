"Локомотив" обыграл "Рубин" в Кубке России по футболу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над соперниками из казанского "Рубина" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Игра в Казани завершилась со счётом 1:0. Победу гостям принёс точный удар Владислава Сарвели (64-я минута).

"Локомотив" лидирует в группе B, набрав 6 очков. "Рубин" идёт на последнем четвёртом месте (0 очков). Второе и третье места делят "Урал" и "Ростов", у которых по три очка.

В третьем туре "Локомотив" 30 августа сыграет с "Ростовом". "Рубин" днем ранее встретится с "Уралом".