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Чемпионка ОИ по гандболу Бобровникова заявила, что победила рак

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова заявила, что вылечилась от рака.

"После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря", - написала Бобровникова в соцсетях.

В мае этого года сообщалось, что у Бобровниковой выявлено онкологическое заболевание лимфому Ходжкина.

С 2012 года Бобровникова выступала за "Ростов-Дон", в составе которого она по шесть раз выиграла чемпионат и Суперкубок России, семь раз Кубок России. В составе сборной России выиграла золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером ОИ-2020 в Токио.

гандбол Владлена Бобровникова
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