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Футболист "Монако" заключен под стражу по делу об изнасиловании

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суд во Франции заключил под стражу нападающего футбольного клуба "Монако" Бена Йеддера, сообщает Nice Matin.

Футболист и его брат обвиняются в "изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах".

В полицию с заявлениями обратились две девушки в возрасте 19 и 20 лет, обвинившие братьев в принуждении к сексу. Инцидент произошел на вечеринке еще 10 июля в коммуне Босолей на юго-востоке Франции. В результате суд Ниццы выдвинул футболисту и его родственнику обвинения.

32-летний француз Бен Йеддер выступает в "Монако" с 2019 года и является одноклубником российского полузащитника Александра Головина. Также он играл во французской "Тулузе" и испанской "Севилье". В составе сборной Франции в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.

Монако футбол
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