Медведев проиграл Звереву в третьем круге турнира Masters в Цинциннати

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев в четверг в третьем круге турнира категории АТР Masters 1000 в Цинциннати (США) потерпел поражение от Александра Зверева из Германии.

Результат встречи - 6:4, 5:7, 6:4. Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев - 17-ю.

В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом (43 номер рейтинга АТР) и французом Адрианом Маннарино (32).

Мужской турнир Western&Southern Open-2023 в Цинциннати имеет призовой фонд $6 млн 600 тысяч. Обладатель титула получит свыше 1 млн долларов и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

Медведев, единственный из россиян, выигрывал турнир в Цинциннати в 2019 году. Зверев побеждал в 2021 году, одолев в финале Андрея Рублева (8) из России. Последним чемпионом является хорват Борна Чорич (16).