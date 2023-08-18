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"Челси" приобрел футболиста "Саутгемптона" Лавиа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа продолжит карьеру в "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

19-летний бельгиец подписал с "Челси" семилетний контракт.

Лавиа – воспитанник бельгийского "Андерлехта", был задействован в системе "Манчестер Сити", в 2022 году перешел в английский же "Саутгемптон". Является футболистом сборной Бельгии, за которую сыграл в одном матче.

В 29 матчах Английской премьер-лиги в прошлом сезоне забил один мяч.

Челси футбол Английская премьер-лига Саутгемптон Ромео Лавиа
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