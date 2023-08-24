Главный тренер сборной России по боксу допустил ее участие в ОИ-2024

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по боксу сохраняет надежду на то, что она получит право выступить в летней Олимпиаде в Париже, заявил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

"Если нас допустят к Олимпийским играм, мы готовы принять участие в отборочных соревнованиях. В любое время команду соберем, в любое время сможем подготовиться. Время есть, ровно 11 месяцев до Олимпийских игр. Будем надеяться и верить, что нас все-таки допустят к Олимпиаде, мы постараемся выступить достойно", - сказал Фархутдинов на пресс-конференции в Хабаровске, где в эти дни проходит чемпионат России по боксу.

"На Олимпиаде в Токио, все видели, мы добились хорошего результата: одна золотая медаль, одна серебряная и три бронзовых, в боксерском турнире заняли третье командное место", - напомнил наставник сборной.

Что касается чемпионата России в Хабаровске, то, по мнению Фархутдинова, на турнире проявило себя много молодых ребят. "Это очень приятно, мы будем с ними работать", - отметил тренер.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.