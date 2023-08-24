Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира.

В финале прошедшего в Баку соревнования он обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанадху. После двух партий, завершившихся вничью, Карлсен взял верх на тай-брейке.

Карлсен выиграл Кубок мира впервые в карьере.

Лучшим из россиян стал Ян Непомнящий. В женском розыгрыше победительницей турнира стала россиянка Александра Горячкина.

Россияне выступили в Кубке мира под флагом ФИДЕ.