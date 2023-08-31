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Российская тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике россиянка Татьяна Каширина дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

В сентябре 2022 года РУСАДА направило апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на ранее вынесенное решение дисциплинарным антидопинговым комитетом агентства о невиновности спортсменки. Почти через месяц аналогичную апелляцию подало Всемирное антидопинговое агентство.

28 августа нынешнего года CAS удовлетворил обращения РУСАДА и ВАДА. В результате решение о невиновности Кашириной в нарушении антидопинговых правил было отменено, а сама спортсменка дисквалифицирована на 8 лет. При этом ранее отбытый срок временного отстранения (с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 г.) зачтен.

Каширина – пятикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр.

CAS ВАДА РУСАДА Татьяна Каширина тяжелая атлетика
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