Матч Кубка России по футболу пройдет в плавучем доке на берегу Баренцева моря

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Матч третьего раунда Пути регионов Кубка России по футболу между кировским "Динамо" и московской любительской командой 2DROTS будет проходить в Мурманской области, сообщает пресс-служба РФС.

Игра 4 сентября состоится "на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка".

"Вместе с искусственным покрытием, которое отвечает всем регламентным требованиям проведения футбольного матча Кубка России, на площадке были возведены трибуны для зрителей", - подчеркнули в РФС.

Начало матча запланировано на 14:00 мск. Главный судья - Виталий Мешков.